هل سيهدد اقتحام الصهاينة للأقصى بإفشال اتفاقيات التطبيع؟

العالم – قلم رصاص

ويسلط البرنامج الضوء على ما نشره كاسنيا سيفاتلوفا، المستشرقة الإسرائيلية، وعضوة الكنيست السابقة، ذكرت في مقالها بموقع القناة 12، تحت عنوان" تبدد فرص نجاح اتفاقيات التطبيع"، حيث قالت: أن "الأحداث الأخيرة قدمت لإسرائيل معطيات تؤكد أن اقتحام كل شرطي أو مستوطن إلى المسجد الأقصى تشكل انتهاكا للوضع الراهن الذي يمنعهم بذلك، وكفيل بأن يلفت الانتباه على الفور في العالمين العربي والإسلامي، ويهدد بإفشال اتفاقيات التطبيع".

وتابعت قائلة:" هذا التخوف الإسرائيلي من تحول أي حدث في الأقصى إلى مسار حتمي للصدام، يؤكد أنه قادر على إعادة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أصوله الدينية وجذوره التاريخية، بل إنه عمل على تبديد فرص نجاح الاتفاقيات التطبيعية، وكأن لسان حال المقدسيين أنهم لا يقبلون التطبيع مع العالم العربي هناك، ومستعدون لفعل الكثير للإضرار بمسار تحسين العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بدليل القدرة على إخراج المظاهرات في العواصم العربية تضامنا مع الأقصى" .



وحول ما قالته كاسنيا سيفاتلوفا أن "الأحداث الأخيرة قدمت لإسرائيل معطيات تؤكد أن اقتحام الأقصى سيهدد بإفشال اتفاقيات التطبيع وانها على حافة السقوط، أكد الكاتب والصحفي د محمد بكر من برلين ان اتفاقات ابراهام التي صاغتها بعض الدول العربية مع الاحتلال الاسرائيلي هي مهددة ليست على طريق التهديد وانما ان تنسف بالكامل، لانه كما هو معلوم بان منظروا السلام مع الاحتلال الاسرائيلي يعتقدون هم والكيان الصهيوني بأن الموضوع والملف الفلسطيني وهذه الاتفاقيات ستكون عن طريق تصفية القضية الفلسطية .



كما يلقي البرنامج الضوء على ما نشره مايكل سينغ المدير الإداري لمعهد واشنطن تحت عنوان "محور اتفاقيات ابراهام التطبيع العربي الاسرائيلي قد يعيد تشكيل الشرق الأوسط"، قائلا: من الخطأ التفكير في "اتفاقيات إبراهيم" على أنها تشكل، على نحو كامل أو حتى في الغالب، فرصة أو مخاطرة لواشنطن، إذ تخلّف تداعيات أكبر بكثير على منطقة الشرق الأوسط نفسها.

وقال :"إن ذلك يسلط الضوء على أحد القيود الرئيسية للاتفاقيات. فطالما لم تعترف الدول العربية الأخرى بإسرائيل، فمن المرجح أن يبقى التنسيق السياسي بين"إسرائيل" والأطراف الموقعة الأخرى ظرفياً، والإمكانيات الدبلوماسية للاتفاقيات ناقصة.

ضيف هذه الحلقة :

-الكاتب والصحفي د محمد بكر من برلين

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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https://www.alalam.ir/news/6156303