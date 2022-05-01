الرئيس الأسد يصدر مرسوماً خاصا بالموفدين لاستكمال تعيينهم

العالم - سوريا

نظراً لحاجة الجامعات والجهات العامة لخدمات وخبرات الموفدين منها، ممن تأخروا في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات، ويرغبون بالعودة إلى الوطن أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2022 الخاص بتسوية حالات هؤلاء الموفدين ممن حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم 8

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1 – يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 في الحالات الآتية:

أ: الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

ب: الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.

ج: الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

المادة 2 – تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 على الموفد المشمول بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3 – تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-9-1443 هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي