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روسيا: نأمل أن يصمد الأميركان على تصريحاتهم بالرغبة للعودة إلى الاتفاق النووي

روسيا: نأمل أن يصمد الأميركان على تصريحاتهم بالرغبة للعودة إلى الاتفاق النووي
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد مدير دائرة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية الروسية أنه لا توجد هناك أية عقبات مستعصية في مسار التحضيرات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

العالم - روسيا

وقال فلاديمير يرماكوف في تصريح لوكالة تاس الروسية: في العملية الدبلوماسية، نجد بأن المراحل الأخيرة هي الأكثر صعوبة، ونحن لا نرى أية عقبات مستعصية في مسار التحضيرات للاتفاق على إحياء الاتفاقية المبرمة مع إيران، لكن يجب على كل الأطراف المعنية أن تسير وفق متطلبات هذه القضية دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاعها السياسية المتغيرة وغير الثابتة في الداخل.

وأضاف: بالتأكيد هنا نقصد الأميركيين بالدرجة الأولى، نحن نأمل في بقاء تصريحات وضمانات كبار المسؤولين الأميركيين حول الرغبة للعودة إلى الاتفاق النووي، ثابتة ومن دون تغيير وليس فقط كشعارات أنتخابية اطلقوها قبل الانتخابات.

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