قيادي سابق بحركة "النهضة" التونسية يعتزم تأسيس حزب جديد

العالم – تونس

وقال المكي في بيان نشره عبر صفحته في "فيسبوك": "سنعقد خلال الأيام القليلة القادمة جلسة تأسيسية لهذا الحزب (لم تتم تسميته بعد)، يتم إثرها إيداع الملف القانوني لدى الجهات المعنية بهدف الحصول على التأشيرة".

وأضاف أن الجلسة التأسيسية المرتقبة تأتي "تتويجا لأشهر من النقاش والعمل في لجان تأسيسية لبلورة مشروع حزب سياسي جديد، ونظرا للتقدم الملموس لأعمال هذه اللجان".

وأوضح المكي أن هذه المساعي جاءت "بناء على استيعاب دروس الماضي واعتمادا على معطيات الواقع واستشراف آفاق المستقبل".

ومن دوافع التأسيس أيضا، بحسب البيان، "إيماننا بدورنا الوطني في بناء تونس الحديثة على أساس الانتماء الوطني الأصيل والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ابتداء من المساهمة بإخراج البلاد من الأزمة السياسية والإنقاذ الاقتصادي".

ولم يكشف البيان تفاصيل حول أسماء المشاركين في عملية تأسيس الحزب المذكور، لكن 113 عضوا في حركة النهضة، أعلنوا في أيلول/ سبتمبر الماضي استقالتهم الجماعية من الحركة، وفق بيان مشترك وقعوا عليه حينها.

وكان عبد اللطيف المكي أحد المستقيلين، إلى جانب وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والقيادي سمير ديلو، والنائبة جميلة الكسيكسي.

وآنذاك، أرجع المستقيلون قرارهم إلى ما اعتبروه "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة النهضة التي أدت إلى عزلتها، فضلا عن تعطل الديمقراطية الداخلية للحركة وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات خاطئة أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها ولا مصلحة".