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احتفال عمالي بوجه الرأسمالية المتوحشة وتظاهرات تعم العالم

الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

يا عمال العالم اتحدوا.. كان هذا اول شعار يحمله العمال في انتفاضتهم بوجه البرجوازية والراسمالية المتوحشة قبل اكثر من قرن ونصف.

خاص بالعالم

ومنذ ذلك الحين اخذ العمال الكثير من الشعارات وقليل من المكتسبات، وبات الاول من ايار - مايو عيدا رسميا للعمل وفرصة لاصحاب المعامل والسياسيين لالقاء الخطب والشعارات الرنانة التي لا تعود على الطبقة الكادحة باي فائدة، فاختار العمال ان يخرجوا بأنفسهم الى الميادين ليعبروا بهذا اليوم عن غضبهم ورفضهم لواقعهم والمتاجرة به.

في تركيا اعتقلت شرطةُ مكافحةِ الشغب عشرات المتظاهرين ممن حاولوا الوصولَ إلى ميدانِ تقسيم الرئيسي في إسطنبول للمشاركةِ في مظاهرةِ عيدِ العمال احتجاجاً على الأزمةِ الاقتصادية التي تسبب فيها التضخمُ المستعر.

وذكرت مصادرُ تركيةٌ أنّ الشرطةَ اعتقلت المتظاهرين في منطقةِ بشكطاش وسَطَ المدينة فيما اشارت السلطاتُ إلى اَنّ مئةً وأربعةً وستين محتجا اعتُقِلوا في أنحاءِ المدينةِ بسببِ محاولةِ إقامةِ مظاهراتٍ غيرِ قانونية.

وسمح مكتبُ حاكمِ إسطنبول بالاحتفالِ بعيد العمال في منطقةٍ أخرى واعتبر أنّ أيَ تجمعاتٍ في مناطقَ غيرَها غيرُ مُصرَّحٍ بها وغيرُ قانونية.

اما في العاصمة اليونانية اثينا فقد تظاهر آلاف للمطالبة بمزيد من الإجراءات للدفاع عن القدرة الشرائية في مواجهة تأثير التضخم على الأسر.

وقدر عدد المتظاهرين بنحو تسعة الاف شخص جابوا شوارع العاصمة، كما نظمت تظاهرات في مدن رئيسية أخرى رافقتها إضرابات ادت إلى عرقلة الحركة الجوية والبحرية وفي وسائل النقل العام كذلك.

الغاز المسيل للدموع والهراوات كانا سمة التعامل مع مسيرات العمال في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خرج الالاف ليعبروا عن غضبهم من الاحوال الاقتصادية التي آلت اليها البلاد خصوصا بعد الضغوطات التي فرضت على العمال اثناء جائحة كورونا وما بعدها. وطالبوا بتحسين احوالهم المعيشية، وكانت هذه التظاهرات اول اختبار حقيقي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية للولاية الثانية.

الشوارع في العاصمة الكوبية هافانا غصّت بالمسيرات العمالية وصور الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاسترو، الذي يعتبره الكوبيون حاملا لمشعل العمال والكادحين في وجه البرجوازية والرأسمالية.

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