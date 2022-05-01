الخارجية الايرانية تستدعي سفير السويد لدى طهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير السويد لدى طهران لاستمرار بلاده في عملية الاعتقال السياسي لحمید نوري وابلغته احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على ذلك.

واثر مواصلة الاعتقال السياسي للمواطن الايراني حميد نوري وقراء خلاصة من لائحة الاتهام من قبل المدعي السويدي في الجلسات الاخيرة للمحاكمة في ستوكهولم، تم اليوم الاحد استدعاء السفير السويدي لدى طهران ماتياس لنتز من قبل مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون غرب اوروبا في الخارجية الذي ابلغه احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد على الاتهامات المبركة والتي لا اساس لها التي وجهها المدعي السويدي ضد ايران.

واعتبر مدير عام الخارجية الايرانية عملية اعتقال ومحاكمة المواطن حميد نوري بانها غير قانونية تماما وانها جاءت نتيجة اجراءات وايحاءات كاذبة ومزيفة من قبل زمرة المنافقين (خلق) الارهابية، مدينا بقوة اثارة وافتعال الاجواء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا مساعد الخارجية الايرانية الى انهاء هذه المسرحية السياسية من قبل المحكمة السويدية والافراج عن المواطن الايراني المعتقل حميد نوري.

من جانبه قال سفير السويد لدى طهران بانه سينقل احتجاج طهران للمسؤولين في وزارة الخارجية ببلاده بهذا الصدد.