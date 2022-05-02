زيلينسكي ينتقد تركيا بسبب استقبالها السياح الروس

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وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة ERT التلفزيونية اليونانية: "من جهة، تعمل تركيا كوسيط وتدعم أوكرانيا بخطوات مهمة، ومن جهة أخرى نرى على سبيل المثال في نفس الوقت، إعداد مسارات سياحية خاصة للسياحة الروسية. نحن نرى ذلك أيضا"، مشيرا إلى أنه "بصفتي رئيسا، يجب أن أقول إن هذا مستحيل إذا أردنا إقامة علاقات ودية".

وأضاف زيلينسكي: "لا يمكن التعامل مع الأمر على هذا النحو، إنها معايير مزدوجة. هذا غير عادل"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب، لفتت انتباه تركيا إلى هذا، وأعتقد أنه لا يمكن أن يكون الأمر على هذا النحو، لأنه يجب الاختيار - هل أنتم مع الحقيقة أم لا؟".

كما قال زيلينسكي إن "أوكرانيا تحظى بدعم الشعب اليوناني"، معربا عن امتنانه لذلك.