الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني يدعو نظيره الطاجيكي لزيارة طهران

الرئيس الإيراني يدعو نظيره الطاجيكي لزيارة طهران
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان وحكومة وشعب بلاده لمناسبة عيد الفطر السعيد، موجها له الدعوة لزيارة طهران.

العالم - إيران

وقال الرئيس رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الطاجيكي مساء الأحد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أمن وسعادة طاجيكستان أمن وسعادة إيران.

وأكد ضرورة التنسيقات الأمنية بين البلدين، وأضاف: إن إيران قلقة من الأوضاع الأمنية في المنطقة خاصة أفغانستان.

وأعرب الرئيس الإيراني عن سروره للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، ووجه الدعوة لنظيره الطاجيكي لزيارة طهران، معتبرا أن هذه الزيارة ستكون مؤثرة في مستوى التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين.

من جانبه أعرب الرئيس الطاجيكي، عن شكره للدعوة الموجهة إليه لزيارة طهران، مقدما تهانيه لإيران حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر السعيد.

روابط ذات صلة

سلطان عمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة مسقط

الرئيس الإيراني يتبادل التهاني مع أمير قطر لمناسبة عيد الفطر

مكتب السيد السيستاني يعلن أول ايام عيد الفطر المبارك

السيد الحوثي يبارك للشعب اليمني والأمة الإسلامية حلول عيد الفطر المبارك

حماس تدعو لجعل عيد الفطر فرصة لتعزيز التكافل ورص الصفوف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بمناسبة عيد الفطر.. حماس تدعو ليكون العيد فرصة لتعزيز التعاون والصمود

200 ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الفطر في الأقصى

ليبيا.. باشاغا يطلق مبادرة لحوار ’يشمل كافة الأطراف’

الإفراج عن عدد كبير من السجناء في اليمن

هجمات متفرقة في الرقة تستهدف مسلحي 'قسد'

وزير الخارجية يهنئ نظراءه في الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر