الرئيس الإيراني يدعو نظيره الطاجيكي لزيارة طهران

العالم - إيران

وقال الرئيس رئيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الطاجيكي مساء الأحد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أمن وسعادة طاجيكستان أمن وسعادة إيران.

وأكد ضرورة التنسيقات الأمنية بين البلدين، وأضاف: إن إيران قلقة من الأوضاع الأمنية في المنطقة خاصة أفغانستان.

وأعرب الرئيس الإيراني عن سروره للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، ووجه الدعوة لنظيره الطاجيكي لزيارة طهران، معتبرا أن هذه الزيارة ستكون مؤثرة في مستوى التعاون الثنائي والإقليمي بين البلدين.

من جانبه أعرب الرئيس الطاجيكي، عن شكره للدعوة الموجهة إليه لزيارة طهران، مقدما تهانيه لإيران حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر السعيد.