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مصادر طبية فلسطينية: 3 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ببلدة نعلين عقب اقتحامها قبيل صلاة العيد

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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