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ترامب: بايدن أظهر الضعف وعدم الكفاءة خلال معالجة الوضع في أوكرانيا

ترامب: بايدن أظهر الضعف وعدم الكفاءة خلال معالجة الوضع في أوكرانيا
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

 أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا أصبحت ممكنة، بسبب "ضعف وعدم كفاءة" خلفه الحالي جو بايدن.

العالم-الاميركيتان

وقال ترامب مخاطبا مؤيديه في ولاية نيبراسكا، “حوّل بايدن أفغانستان إلى شيء لم يكن أحد يفكر به. بنظري، عندما شاهد فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) ذلك قرر أنه حان الوقت لإدخال القوات المسلحة إلى أوكرانيا. تحت إدارتي لم يفعل ذلك قط”.

ووفقا لترامب، الرئيس الأمريكي الحالي “أظهر الضعف وعدم الكفاءة خلال معالجة الوضع في أوكرانيا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي.

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