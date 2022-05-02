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تركيا تعلن 'تحييد' 19 مسلحا من ميليشيا 'قسد'

تركيا تعلن 'تحييد' 19 مسلحا من ميليشيا 'قسد'
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد، عن مقتل 19 عنصرا من مسلحي ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، شمالي سوريا.

العالم - سوريا

وأكدت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، "استمرار عملياتها ضد عناصر هذه الميليشيا وضرب الإرهابيين أينما وجدوا".

وأفادت بأنه تم "تحييد 16 إرهابيا" كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة العمليات التركية "غصن الزيتون"، و3 آخرين أطلقوا النيران تجاه منطقة عملية "نبع السلام".

وتشهد مناطق التماس بين مناطق العمليات التركية شمالي سوريا ومناطق سيطرة "قسد"، اشتباكات مستمرة، زادت حدتها خلال الأسابيع الماضية مع دخول الطيران التركي المسير بالمواجهة، دون أن يسفر التصعيد عن أي تغيير في خارطة السيطرة منذ توقف عملية "نبع السلام" منذ أكثر من عامين.

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