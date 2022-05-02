'يونامي' قلقة من من الهجوم الصاروخي على أربيل

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في بيان، أهمية أن يعمل قادة العراق كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد.

وقالت: إن "إطلاق الصواريخ المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعد تطوراً مقلقاً آخر".

وأضافت، أنه "يجب على قادة العراق العمل كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق يوم أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ على قضاء خبات بأربيل، مؤكدة عدم وجود خسائر بالأرواح أو خسائر مادية.