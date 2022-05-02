الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

'يونامي' قلقة من من الهجوم الصاروخي على أربيل

'يونامي' قلقة من من الهجوم الصاروخي على أربيل
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الاثنين، عن قلقها جرّاء إطلاق صواريخ على مصفاة لتكرير النفط في أربيل.

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، في بيان، أهمية أن يعمل قادة العراق كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد.

وقالت: إن "إطلاق الصواريخ المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعد تطوراً مقلقاً آخر".

وأضافت، أنه "يجب على قادة العراق العمل كفريق واحد لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها".

وأعلنت قوات مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق يوم أمس الأحد، سقوط 6 صواريخ على قضاء خبات بأربيل، مؤكدة عدم وجود خسائر بالأرواح أو خسائر مادية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اندلاع حريق بمصفاة نفط في اربيل بعد هجوم صاروخي

هجوم صاروخي على ناحية خبات في مدينة أربيل شمالي العراق

كتلة الصادقون توجه رسالة قوية لاربيل ولنايف الكردستاني

فضائح حول مركز مؤامرات الموساد في اربيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'يونامي' قلقة من من الهجوم الصاروخي على أربيل

بأول أيام العيد.. مناوشات مع قوات الاحتلال في رام الله والخليل

ترامب: بايدن أظهر الضعف وعدم الكفاءة خلال معالجة الوضع في أوكرانيا

لأول مرة منذ انتشار كورونا...إعادة فتح أبواب نيوزيلندا أمام 60 دولة

وزير النفط الإيراني يوقع اليوم على عقود نفطية مع فنزويلا

شاهد بالفيديو.. غزة تحتفل بعيد الفطر بواقع اقتصادي قاسي بسبب الحصار