بعد 8سنوات.. عودة خط كهرباء حديثة - غرب بغداد للعمل

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وذكر بيان للوزارة، أن "ملاكاتنا تمكنت من إعادة خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق ( حديثة - غرب بغداد) بطاقة 400 ك.ف الى الخدمة ، بعد خروجه منذ العام 2014 لتعرضه لأعمال تخريبية من عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "الأعمال شملت تأهيل 63 برجاً مدمراً بالكامل ، وإعادة الخط من غرب بغداد إلى حديثة بطول 223 كم وبعدد 459 برجاً ،برغم نقص حديد الزاوية ، مع تعويض الأسلاك المقطوعة ، وتسليك جديد لعشرات الكيلومترات ، ليسهم هذا الربط بفك اختناقات التجهيز لأقضية ( حديثة ، القائم ، عنة، راوة ، هيت ، والبغدادي ) غربي محافظة الانبار".

وأشار إلى، أن "الشركات العامة كافة قد عجزت في ما مضى عن إعادة تأهيله ، لخطورة مساره ، وعبوره نهر الفرات ، مع كثرة المعوقات والعبوات الناسفة".