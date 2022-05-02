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الأمم المتحدة تُفصح عن وضع إنساني كارثي في اليمن

الأمم المتحدة تُفصح عن وضع إنساني كارثي في اليمن
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

حذرت الأمم المتحدة، من انهيار عملية الإغاثة الإنسانية باليمن في حالة عدم الحصول على التمويل الكافي، مشيرة إلى أنها تحتاج الى 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون يمني جراء تفاقم الأزمة.

العالم- اليمن

وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، “ديفيد جريسلي”، في بيان إن “الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، حقيقة ويتعين علينا التصدي لها على وجه السرعة”.

وأضاف أن الأرقام هذا العام صادمة، حيث يحتاج الآن أكثر من 23 مليون شخص -نحو ثلاثة أرباع سكان اليمن- إلى المساعدة وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن العام السابق 2021، ويواجه ما يقارب 13 مليون شخص مستويات حادة للمساعدة.

وأشار البيان إلى أن الهدنة تعد “فرصة لوكالات الإغاثة لزيادة المساعدات المنقذة للأرواح والوصول إلى مزيد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الماسة على وجه السرعة من ضمنهم الأشخاص في المناطق التي كان فيها الوصول محدوداً جراء الصراع وانعدام الأمن”.

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