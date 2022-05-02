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الدنمارك تستدعي السفير الروسي

الدنمارك تستدعي السفير الروسي
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

استدعت الدنمارك سفير روسيا في كوبنهاغن، الاثنين، ليقدم توضيحا بشأن انتهاك طائرة استطلاع عسكرية روسية للمجال الجوي الدنماركي، الأسبوع الماضي.

العالم-اوروبا

وقال وزير الخارجية يبي كوفود، إن كوبنهاغن دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي واستدعت السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.

ودخلت المروحية الروسية AN-30 لأول مرة المجال الجوي الدنماركي 29 أبريل/ نيسان شرق جزيرة بورنهولم على بحر البلطيق الدنماركية قبل أن تحلق في المجال الجوي السويدي.

وأضاف كوفود عبر تويتر، اليوم، إن هذا الانتهاك "مقلق للغاية، لاسيما الوضع الحالي".

كذلك، علقت السويد على انتهاك مجالها الجوي، حيث قال وزير الدفاع السويدي، يتر هولتكفيست، السبت، إن الانتهاك "غير مقبول" و "غير مهني".

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