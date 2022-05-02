الأطفال المعتقلون في البحرين

العالم - حديث البحرين

لا تعطي السلطات البحرينية أي مبرر لإعتقال الاطفال رغم أنها روجت لاصلاحات قانونية خاصة بهم، لكن ذلك لا يعدو سوى حبرا على ورق كما تقول منظمات حقوقية.

اعتقال الاطفال هو عمل تعسفي ويشكل انتهاك صارخا لكافة حقوقهم، فالتحقيقات مع الأطفال المعتقلين تتم من دون وجود ذويهم وبلا محامين.

ويقول والد أحد الأطفال المعتقلين أن المزاعم تتغيير على مدار الاستجوابات بحسب ما ذكر له إبنه ،اولا كان الامر يتعلق بحرق اطار، ثم تحول الى هجوم على مركز للشرطة ثم الى القاء زجاجاة حارقة، ويضيف الأب قلت لمدير مركز الشرطة سترة هؤلاء اطفال لا تدمروا مستقبلهم، لكن المدير رد إبنك مخرب.

أعلن عدد من الاطفال المعتقلين في سجن الحوض الجاف في البحرين قبل اسبوعين الإضراب عن الطعام احتجاجا على الأوضاع السيئة داخل السجن والمعاملة اللانسانية.

يطالب الاطفال محاكتهم وفقا لقانون الطفل الذي سنته السلطات البحرينية بعد تعرضها لضغوط خارجية على خلفية اعتقال الاطفال لاسباب سياسية الا ان هذا القانون لم ينفذ.

نائب امين العام جمعية الأمل الاسلامي في البحرين فضلة الشيخ عبدالله الصالح

أمين عام حركة احرار البحرين سعيد الشهابي.