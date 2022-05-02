الاحتلال يزعم احباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود مع الأردن

العالم _ الأردن

وبحسب بيان صدر عن الشرطة قالت خلاله إنها اعتقلت شابين في الثلاثينات من العمر وهما من سكان بيت لحم للاشتباه بضلوعهما "في محاولة لتهريب 20 مسدسًا قيمتها نحو 500 ألف شيكل".



وأضافت أن "قوات من وحدة ماغين ووحدة يوآف ووحدات أخرى من لواء الجنوب بمساعدة سلاح الجو لشرطة إسرائيل أحبطت عملية تهريب ضخمة للأسلحة من الأردن".



وأشارت إلى أنها ألقت القبض على المشتبه بهما في منطقة تل عراد الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية للنقب، حيث كانا يستقلان سيارة وفي طريقهما إلى الضفة الغربية.



ولفتت الشرطة في بيانها إلى أنه سيتم عرض المشتبه بهما على محكمة الصلح في مدينة بئر السبع في وقت لاحق، اليوم، للنظر في تمديد اعتقالهما.