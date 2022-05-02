دبي.. إضراب لسائقي خدمة التوصيل احتجاجا على خفض الأجور

العالم- الامارات

وبدأ الإضراب في وقت متأخر من يوم السبت وانتهى في وقت مبكر من اليوم الإثنين، عندما وافقت شركة "ديليفرو" ومقرها لندن في خطاب إلى الدراجين على إعادة أجور العمال إلى 2.79 دولار لكل تسليم بدلا من السعر المقترح البالغ 2.38 دولار الذي أدى إلى الإضراب بعد أن حاولت الشركة خفض التكاليف وسط ارتفاع أسعار الوقود.

كما تراجعت الشركة المدعومة من "أمازون" عن خطتها لتمديد نوبات العمل إلى 14 ساعة في اليوم.

وقالت ديليفرو في بيان لوكالة "الأسوشيتد برس": "من الواضح أن بعض نوايانا الأصلية لم تكن واضحة ونحن نستمع إلى السائقين. لذلك أوقفنا حاليا جميع التغييرات مؤقتا وسنعمل مع سائقي وكالتنا للتأكد من أن لدينا بنية تناسب الجميع وتضع في الصميم مصلحة الركاب في وكالتنا".

تقدر قيمة خدمة توصيل الطعام البريطانية بأكثر من 8 مليارات دولار.

يذكر أن حالات الإضراب عن العمل تعد نادرة للغاية في الإمارات. وتحظر الحكومة النقابات العمالية والإضرابات والاحتجاجات العامة.