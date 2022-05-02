وزير الدفاع السوري الجديد يفاجأ العسكريين بهذه الزيارة..

العالم - سوريا

نقل العماد عباس إليهم تهاني الرئيس وتمنياته للجميع بالصحة والنجاح في أداء مهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه واطلع على جاهزيتهم القتالية وأثنى على روحهم المعنوية العالية وهم يواصلون بذل الغالي والنفيس في تنفيذ واجباتهم الوطنية المقدسة.

واستمع العماد عباس من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام التي تنفذها قواتنا العاملة على اتجاه هذا التشكيل المقاتل وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها المقاتلون في تنفيذ مهامهم مشدداً على أهمية مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص وتجسيد قيم جيشنا البطل والتعبير عن أصالة وعراقة تاريخه الطويل.

بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون عند حسن الظن بهم رجالاً أوفياء أمناء على العهد حاضرين بقوة في ميادين الشرف والرجولة مستعدين لتقديم الغالي والنفيس والتضحية في سبيل تحرير تراب سوريا والحفاظ على سيادتها واستقلالها.

وفي نهاية جولته أكد العماد عباس أن النصر على المشروع الإرهابي قريب بهمة رجال جيشنا وحكمة قيادتنا الشجاعة وعلى رأسها الرئيس الفريق بشار الأسد وزود سيادته القادة الميدانيين بتوجيهاته متمنياً لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات.

كما زار وزير الدفاع جرحى قواتنا المسلحة الباسلة في بعض المشافي العسكرية وهنأهم بالعيد متمنياً لهم الشفاء العاجل ولذويهم دوام الصحة والعافية.

واطلع العماد عباس في أثناء جولته في المشافي على أوضاع الجرحى وظروف إصاباتهم وأثنى على الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وعلى إرادتهم الصلبة وعزيمتهم وإصرارهم مؤكداً أن هذه الإرادة الفولاذية هي ضمانة الصمود والانتصار في مواجهة التحديات.

كما استمع العماد عباس من الكوادر الطبية إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم في المشافي وأثنى على الجهود الكبيرة المبذولة لرعاية الجرحى والاهتمام بهم.

وبهذه المناسبة قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية كما زار قادة المناطق الجرحى في المشافي العسكرية وهنؤوهم بالعيد متمنين لهم الشفاء العاجل.