الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوفد اليمني المفاوض: انتهى الشهر الأول للهدنة الإنسانية دون أن تسمح دول العدوان بأي رحلة إلى مطار صنعاء في مخالفة لما تم الاتفاق عليه

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الأمير تركي: الرياض تشعر أن واشنطن خذلتها في اليمن

الرئيس التركي يهاتف الكاظمي.. ماذا دار بينهما؟

مسرور بارزاني يدعو الكاظمي لمعاقبة منفذي هجوم أربيل

رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي: سيسعدني زيارة السعودية

الى تركي الفيصل.. أمريكا لم تخذلكم إلا انها أعرف منكم برجال اليمن

ابنة حميد نوري تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان في بلد يتشدق بها!