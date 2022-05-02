الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عبدالسلام: تحالف العدوان يعرقل ايضا وصول السفن إلى ميناء الحديدة ويواصل طيرانه خروقاته العسكرية في سماء اليمن

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. الأمير تركي: الرياض تشعر أن واشنطن خذلتها في اليمن

الرئيس التركي يهاتف الكاظمي.. ماذا دار بينهما؟

مسرور بارزاني يدعو الكاظمي لمعاقبة منفذي هجوم أربيل

رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي: سيسعدني زيارة السعودية

الى تركي الفيصل.. أمريكا لم تخذلكم إلا انها أعرف منكم برجال اليمن

ابنة حميد نوري تتحدث عن انتهاكات لحقوق الانسان في بلد يتشدق بها!