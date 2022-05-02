نازحو رأس العين بريف الحسكة بعد مرور أكثر من عامين

العالم - صدى سوريا

ويقدرعدد النازحين بـ150 الف نازح يعيشون بظروف انسانية صعبة في الوقت الذي تعيش منطقة رأي العين انعداما للامان تردي المعيشية بالاضافة الى نقل تركيا عوائل المسلحين التابعين لها الى رأس العين ليستولوا على منازل السكان الاصليين.

تداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي اخبار مدينة رأس العين منها شبكة نشطاء رأس العين.

بالرغم من مرور نحو عامين ونصف على الإحتلال التركي لمدينة رأس العين بريف الحسكة يبقى النازحون من المدينة على الامل العودة الى بيوتهم، الا ان تلك المنطقة تشهد صراع بين المجموعات المسلحة على النفوذ هناك، بالاضافة الى نقل السلطات التركية المئات من عوائل المسلحين الذين كانوا لاجئين داخل الاراضي التركية الى مدينة رأس العين واريافها، واسكنتهم في منازل اهالي المدينة الاصليين.

ناقش برنامج "صدى سوريا" هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح

عضو مجلس الشعب علي جضعان