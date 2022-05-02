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الرئيس الأسد يتلقى برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

الرئيس الأسد يتلقى برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

بمناسبة عيد الفطر السعيد تلقى الرئيس السوري بشار الأسد برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة تمنوا فيها لسيادته دوام الصحة والخير وللشعب السوري الازدهار والتقدم.

العالم - سوريا

وتلقى الرئيس الاسد برقيات من:

الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي .

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.

الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية.

الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان.

الرئيس إمام على رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان.

الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان.

الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين.

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الرئيس الأسد يتلقى برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

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