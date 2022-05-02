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حينما تخذل أميركا حلفاءها..السعودية نموذجاً وماذا وراء استهداف مصفاة نفط في أربيل؟

حينما تخذل أميركا حلفاءها..السعودية نموذجاً وماذا وراء استهداف مصفاة نفط في أربيل؟
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة... قول الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل بإن الرياض تشعر بأن الولايات المتحدة خذلتها فيما يتعلق بالتعامل مع ما سماه بالتهديدات الأمنية التي يشكلها انصار الله في اليمن.

العالم - بانوراما

قال وفي مقابلة تلفزيونية قال تركي إنه كانت هناك أوقات صعود وهبوط في العلاقات بين الرياض وواشنطن على مر السنين، مشيرا إلى أن الوقت الحالي ربما يمثل لحظة هبوط خاصة منذ أن قال الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية إنه سيجعل السعودية منبوذة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: سقطوط ست صواريخ كاتيوشا في محافظة أربيل بكردستان العراق بالقرب من مصفاة نفط ما ادى الى احتراق ثلاثة خزانات من النفط نتيجة القصف واصابة شخص بسبب الحرائق التي اندلعت في المكان وبقيت لعدة ساعات قبل أن تسيطر عليها قوات الدفاع المدني.

واطلقت الصواريخ من قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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