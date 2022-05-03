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"بيغاسوس" الإسرائيلي يتنصت على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الإسبانية، الاثنين، عن تعرض هواتف رئيس وزرائها، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغاريتا روبلس، لعمليات تنصت خارجية ومخالفة للقانون، بواسطة برمجية "بيغاسوس" الإسرائيلية.

العالم - فلسطين

وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس، خلال مؤتمر صحفي: إن "هذه ليست افتراضات"، متحدثا عن وقائع "خطيرة للغاية" سجلت في العام 2021.

وأوضح بولانيوس: "عندما نتحدث عن تدخل خارجي؛ نعني بذلك بأنها ليست من فعل هيئات رسمية، ولم تتم بتفويض قضائي".

وأشار إلى أن هاتف "سانشيز" استهدف مرتين في أيار/مايو 2021، وهاتف "روبلس" مرة واحدة في حزيران/يونيو 2021.

وبيّن "بولانيوس" أنه "في الحالتين؛ سمح الاستهداف بالحصول على كمية محددة من البيانات في الهاتفين النقالين"، مؤكداً أنه "لا أدلة على عمليات تنصت أخرى بعد هذه التواريخ".

يشار إلى أنه بمجرد تحميل البرنامج على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس"، الذي أنتجته شركة "ان أس او" الإسرائيلية، التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط، وأن عملية البيع ينبغي أن تحظى بموافقة سلطات الاحتلال مسبقًا.

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"بيغاسوس" الإسرائيلي يتنصت على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع

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