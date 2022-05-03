الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تركي الفيصل: يجب فرض عقوبات على "إسرائيل"!

تركي الفيصل: يجب فرض عقوبات على
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

شكك رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل، بالنظرية القائلة إن تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، يمكن أن يكون سياسة أكثر إنتاجية.

العالم - فلسطين المحتلة

وحول هذه النظرية، قال تركي الفيصل لـ"عرب نيوز": "لم أر أي دليل على ذلك.. الشعب الفلسطيني لا يزال محتلا، وما زال مسجونا من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: تحدث الاعتداءات والاغتيالات على أفراد فلسطينيين بشكل شبه يومي، وتتواصل سرقة الأراضي الفلسطينية من قبل "إسرائيل" على الرغم من التأكيدات التي قدمها الكيان الإسرائيلي للأطراف الموقعة على اتفاق التطبيع لذلك، ليس هناك ما يشير على الإطلاق إلى أن استرضاء "إسرائيل" سيغير موقفهم.

وأضاف: “العدوان عدوان سواء ارتكبته روسيا أو إسرائيل” حسب تعبيره.

روابط ذات صلة

الأمير تركي: الرياض تشعر أن واشنطن خذلتها في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تركي الفيصل: يجب فرض عقوبات على "إسرائيل"!

شاهد بالصور صلاة عيد الفطر قي كربلاء المقدسة

بمناسبة عيد الفطر السعيد.. وزير داخلية سوريا يزور جرحى قوى الأمن الداخلي

منظمات بيئية فلسطينية ترصد تسرباً اشعاعياً لمفاعل ديمونا

وزير العدل السوري: مرسوم العفو 'مصالحة وطنية شاملة'

الاتحاد الأوروبي ینوي استبعاد بنوك روسية إضافية من نظام سويفت