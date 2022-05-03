تركي الفيصل: يجب فرض عقوبات على "إسرائيل"!

العالم - فلسطين المحتلة

وحول هذه النظرية، قال تركي الفيصل لـ"عرب نيوز": "لم أر أي دليل على ذلك.. الشعب الفلسطيني لا يزال محتلا، وما زال مسجونا من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: تحدث الاعتداءات والاغتيالات على أفراد فلسطينيين بشكل شبه يومي، وتتواصل سرقة الأراضي الفلسطينية من قبل "إسرائيل" على الرغم من التأكيدات التي قدمها الكيان الإسرائيلي للأطراف الموقعة على اتفاق التطبيع لذلك، ليس هناك ما يشير على الإطلاق إلى أن استرضاء "إسرائيل" سيغير موقفهم.

وأضاف: “العدوان عدوان سواء ارتكبته روسيا أو إسرائيل” حسب تعبيره.