الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شعائر صلاة عيد الفطر المبارك في العاصمة الإيرانية من جامعة طهران

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بمناسبة عيد الفطر السعيد.. وزير داخلية سوريا يزور جرحى قوى الأمن الداخلي

منظمات بيئية فلسطينية ترصد تسرباً اشعاعياً لمفاعل ديمونا

وزير العدل السوري: مرسوم العفو 'مصالحة وطنية شاملة'

الاتحاد الأوروبي ینوي استبعاد بنوك روسية إضافية من نظام سويفت

روسيا..  تسليم أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف

خطيب صلاة العيد في طهران: مسيرات يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية