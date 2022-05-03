کوبا تشكر العالم على تضامنه ضد الحصار الأمريكي

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صرح رودريغيز بذلك في الاجتماع الدولي للتضامن مع كوبا الذي عقد في هافانا بمشاركة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وحوالى 1000 ناشط من حوالى 60 دولة ومنطقة.

وشكر رودريغيز المندوبين المشاركين من 219 نقابة ومجموعة سياسية ومنظمة مدنية على تضامنهم.

وقال الوزير "من خلال نضالكم، فإنكم تشجعون المقاومة الإبداعية والثابتة والمنصورة للشعب الكوبي في خضم الصعوبات الهائلة".

كما ندد رودريغيز بالتصعيد الذي بلغ "أقصى مستوى" من الحظر التجاري الذي تقوده الولايات المتحدة ضد كوبا، والذي تقدر الحكومة الكوبية بأنه كلف الجزيرة الكاريبية أكثر من 150 مليار دولار أمريكي على مر السنين.

وبدأ الاجتماع الدولي للتضامن مع كوبا يوم السبت وانتهى يوم الاثنين بعد توقف لمدة عامين بسبب كوفيد-19.

وقد عقد المنتدى، الذي نظمه اتحاد العمال المركزي الكوبي والمعهد الكوبي للصداقة مع الشعوب، لأول مرة في عام 1994.