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شاهد بالصور صلاة العيد في العتبة العلوية بالنجف الاشرف

شاهد بالصور صلاة العيد في العتبة العلوية بالنجف الاشرف
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أدى المسلمون صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الفطر المبارك في الحضرة العلوية في النجف الاشرف.

العالم - العراق

نشاهد الصور معا:

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