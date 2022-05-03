إطلاق سراح 20 بحارا مصريا احتجزوا في اليمن

العالم - مصر

ولفتت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، إلى أن البحارة أفرج عنهم، وتجري ترتيبات، من أجل إعادتهم إلى مصر، لكنها لم تحدد الموعد.



وأضافت: "تبين أن كافة البحارة بخير وقد تلقوا الرعاية اللازمة".



وكان النائب المصري، ضياء الدين داوود، كشف قبل أيام، عن حادثة الاختطاف، لافتا إلى أن الصيادين هوجموا من قبل قراصنة في عرض البحر الأحمر، قبل شهر ونصف من الآن.

وطالب النائب في حينه الحكومة المصرية، بالتحرك العاجل، من أجل التدخل وإطلاق سراح الصيادين.



لكن مواقع مصرية، قالت خلال الأيام الماضية، إن البحارة، احتجزوا في اليمن، بعد اتهامهم بتجاوز المياه الإقليمية اليمنية، دون تصريح.



وأشارت إلى الحكم عليهم بالسجن لمدة 6 أشهر، ومصادرة مركبهم، وإيقاع غرامة عليهم بقيمة 25 ألف دولار.