الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إطلاق سراح 20 بحارا مصريا احتجزوا في اليمن

إطلاق سراح 20 بحارا مصريا احتجزوا في اليمن
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

قالت السلطات المصرية، إن "جهاتها السيادية"، نجحت في الإفراج عن 20 بحارا مصريا، كانوا محتجزين في اليمن.

العالم - مصر

ولفتت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، إلى أن البحارة أفرج عنهم، وتجري ترتيبات، من أجل إعادتهم إلى مصر، لكنها لم تحدد الموعد.

وأضافت: "تبين أن كافة البحارة بخير وقد تلقوا الرعاية اللازمة".

وكان النائب المصري، ضياء الدين داوود، كشف قبل أيام، عن حادثة الاختطاف، لافتا إلى أن الصيادين هوجموا من قبل قراصنة في عرض البحر الأحمر، قبل شهر ونصف من الآن.

وطالب النائب في حينه الحكومة المصرية، بالتحرك العاجل، من أجل التدخل وإطلاق سراح الصيادين.

لكن مواقع مصرية، قالت خلال الأيام الماضية، إن البحارة، احتجزوا في اليمن، بعد اتهامهم بتجاوز المياه الإقليمية اليمنية، دون تصريح.

وأشارت إلى الحكم عليهم بالسجن لمدة 6 أشهر، ومصادرة مركبهم، وإيقاع غرامة عليهم بقيمة 25 ألف دولار.

روابط ذات صلة

الإفراج عن عدد كبير من السجناء في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد يوم من فرض القانون فيها.. وفد أمني رفيع المستوى يتفقد القطاعات العسكرية في سنجار

إطلاق سراح 20 بحارا مصريا احتجزوا في اليمن

جماعة "الشباب" تهاجم معسكر بعثة "الاتحاد الإفريقي" في الصومال

وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف أسرارا صادمة: ترامب طرح مواجهة المحتجين بالرصاص

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-05-2022

شاهد بالفيديو.. الزواوي: هدف جميع الفلسطينيين واحد رغم اختلافهم في الآراء