الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"مالي" يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء أمس، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.

العالم - افريقيا

ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس/آب 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبد الله مايغا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي "برخان" الفرنسية و"تاكوبا" الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.

وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي "تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".

وأشار خصوصاً إلى "سلوك أحادي" لفرنسا، عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو/حزيران 2021، وإعلانها في فبراير/شباط 2022 "من دون أي تشاور مع الجانب المالي" انسحاب قوتي "برخان" و"تاكوبا" من هذا البلد، و"الخروق الكثيرة" للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي، على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.

وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة "برخان"، الذي أعلن عنه في فبراير/شباط بعد توترات استمرت أشهراً.

وعملية الانسحاب التي تضع حداً لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر؛ يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.

روابط ذات صلة

مالي: مصادرة 50 كلغ من الذهب قادمة من موريتانيا وساحل العاج

مالي تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة لفرنسا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إطلاق سراح 20 بحارا مصريا احتجزوا في اليمن

جماعة "الشباب" تهاجم معسكر بعثة "الاتحاد الإفريقي" في الصومال

وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف أسرارا صادمة: ترامب طرح مواجهة المحتجين بالرصاص

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 03-05-2022

شاهد بالفيديو.. الزواوي: هدف جميع الفلسطينيين واحد رغم اختلافهم في الآراء

شاهد.. مآذن ايران تصدح بالتكبير والتهليل