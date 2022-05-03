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صحيفة هآرتس: أردوغان یبعث برقية إلى هرتسوغ

صحيفة هآرتس: أردوغان یبعث برقية إلى هرتسوغ
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة هارتس بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعث إلى رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ رسالة أعرب فيها عن تمنياته "برفاهية وازدهار الإسرائيليين" في رسالة، قبل ما يسمى يوم "الاستقلال" في كيان الاحتلال هذا الأسبوع.

العالم - تركيا

كما أعلن مكتب هرتسوغ يوم الاثنين إن الجانبين تحدثا عبر الهاتف. وقال هرتسوغ، الذي أرسل ايضا تهنئة الشعب التركي بعيد الفطر، لأردوغان إنه يجب أن يواصلوا العمل بالتعاون مع بعضهم البعض لصالح الطرفين.

ووفقًا لمكتب هرتسوغ، ألمح أردوغان إلى العلاقات المستعادة حديثًا بين "إسرائيل" وتركيا ، وأكد في رسالته على تطور التعاون بين الجانبين في الفترة الجديدة من العلاقات الثنائية.

ومن المقرّر أن يزور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تل ابيب خلال الأيام المقبلة.

وأجرى هرتسوغ، قبل شهرين، زيارة إلى تركيا هي الأولى لمسؤول صهيوني رفيع إلى تركيا منذ الهجوم "الإسرائيلي" على أسطول الحرية عام 2010.

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