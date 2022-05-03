صحيفة هآرتس: أردوغان یبعث برقية إلى هرتسوغ

العالم - تركيا



كما أعلن مكتب هرتسوغ يوم الاثنين إن الجانبين تحدثا عبر الهاتف. وقال هرتسوغ، الذي أرسل ايضا تهنئة الشعب التركي بعيد الفطر، لأردوغان إنه يجب أن يواصلوا العمل بالتعاون مع بعضهم البعض لصالح الطرفين.



ووفقًا لمكتب هرتسوغ، ألمح أردوغان إلى العلاقات المستعادة حديثًا بين "إسرائيل" وتركيا ، وأكد في رسالته على تطور التعاون بين الجانبين في الفترة الجديدة من العلاقات الثنائية.

ومن المقرّر أن يزور وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، تل ابيب خلال الأيام المقبلة.

وأجرى هرتسوغ، قبل شهرين، زيارة إلى تركيا هي الأولى لمسؤول صهيوني رفيع إلى تركيا منذ الهجوم "الإسرائيلي" على أسطول الحرية عام 2010.