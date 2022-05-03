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وزير النفط الإيراني يلتقي خلال زيارته الرسمية لفنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو ويبحث معه سبل تجاوز آثار الحظر الأمريكي المفروض على البلدين

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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