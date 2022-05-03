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الشيخ قاووق: 'راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين'

الشيخ قاووق: 'راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين'
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن "تضحية الشهداء هي بوابة أعيادنا وانتصاراتنا العظيمة".

العالم - لبنان

وأكد الشيخ قاووق ان "راية المقاومة ستبقى خفّاقة رغم كيد الكائدين وسنبقى في الموقع المتقدّم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة ولن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا".

كلام الشيخ جاء خلال زيارته عائلة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب بحضور معاون رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد وشخصيات وفعاليات.

وقال الشيخ قاووق "جئنا إلى بيت المقاومة وشيخ شهدائها لنؤكد تمسّكنا بنهجها ورايتها وموقفها السّلاح".

واضاف “بتمسّكنا بنهج شيخ الشهداء سنجتاز كل المحن والأزمات وسننتصر وأن النّصر صبر ساعة".

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الشيخ قاووق: 'راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين'