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الكويت تسلم العراق 5 صيادين دخلوا المياه الإقليمية بالخطأ

الكويت تسلم العراق 5 صيادين دخلوا المياه الإقليمية بالخطأ
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أعادت السلطات الكويتية 5 صياديين عراقيين دخلوا مياهها الإقليمية بالخطأ، بعد التحقيق معهم والتحقق من هوياتهم.

العالم - الكويت

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "رجال خفر السواحل وأثناء مرور الزوارق البحرية وتمشيط المياه الإقليمية من قبل الدوريات، ضبطوا 5 عراقيين يمارسون صيد الأسماك ودخلوا المياه الاقليمية بالخطأ".

وأضافت: "تم التحقيق مع الصيادين للتأكد من هوياتهم والهدف من تواجدهم"، لافتة إلى أنه "تم التأكد من أنهم دخلوا المياه الكويتية عن طريق منطقة راس القيد، والتأكد من تواجدهم بهدف صيد الأسماك".

ولفتت إلى أنه "تم أخذ تعهدات من المضبوطين، والتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية، وتم تسليمهم لقوة خفر السواحل العراقية لاتخاذ ماتراه مناسباً بحقهم".

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