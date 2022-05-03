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اليمن: محافظ عمران يتفقد أحوال المرابطين في البلق والجوبة بمأرب

اليمن: محافظ عمران يتفقد أحوال المرابطين في البلق والجوبة بمأرب
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

تفقد محافظ عمران فيصل جعمان اليوم أحوال المرابطين في جبهتي البلق والجوبة بمحافظة مأرب اليمنية.

العالم - اليمن

ونقل المحافظ جعمان ومعه وكيل المحافظة حسن الأشقص ومسؤول التحشيد والتعبئة العامة بالمحافظة العميد سجاد حمزة، لأبطال الجيش اللجان الشعبية، تهاني قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

وأشاد الزائرون بالانتصارات التي سطرها الأبطال والتنكيل بأعداء الوطن من المرتزقة .. لافتين إلى المعنويات العالية والجهوزية التي يتمتع بها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الخطوط الأمامية دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.

من جانبهم عبر المرابطون في جبهة البلق ومديرية الجوبة عن الامتنان لهذه الزيارة ومشاركتهم فرحة عيد الفطر المبارك .. مؤكدين جهوزيتهم العالية واستعدادهم بذل أرواحهم رخيصة ذوداً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

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