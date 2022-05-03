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بوتين أطلع ماكرون على التقدم بالعملية الروسية وإجلاء المدنيين من 'آزوفستال'

بوتين أطلع ماكرون على التقدم بالعملية الروسية وإجلاء المدنيين من 'آزوفستال'
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون على التقدم بالعملية الخاصة لحماية دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال.

العالم- روسيا

وأوضح الكرملين أن بوتين أشار في مكالمة هاتفية مع ماكرون، إلى "تجاهل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية".

وأشار الكرملين إلى أن بوتين أكد لماكرون أن "المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية".

كما أكد الرئيس الروسي أنه "بالرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي، إلا أن الجانب الروسي لا يزال مفتوحا للحوار".

هذا وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين استمر لأكثر من ساعتين.

وأوضحت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت اليوم بين ماكرون وبوتين، استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق.
ولفتت إلى أن هذه المكالمة الهاتفية، هي أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية مارس الماضي.
وكانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت في وقت سابق، أن ماكرون، سيجري اتصالا هاتفيا اليوم اليوم ببوتين، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
وتأتي هذه المكالمة عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها ماكرون يوم السبت، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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