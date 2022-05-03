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'بلومبيرغ': قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم

'بلومبيرغ': قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

استعادت قطر مكانتها كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنهاية فصل الشتاء، حيث تراجع الطلب على وقود التدفئة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

العالم - قطر

وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت قائمة موردي الغاز المسال خلال الشهور الماضية، بدفع من الطلب الأوروبي الكبير.

وتجاوزت صادرات الوقود القطري شديد التبريد خلال شهر أبريل حاجز الـ7.5 مليون طن متري، متخطية الولايات المتحدة، وفق أرقام تتبّع حركة السفن التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ".

وأدّت أعمال الصيانة في شركة "قطر غاز" إلى تقليل صادرات البلد الشرق أوسطي، في شهر مارس السابق.

وخلال شهور الشتاء، أدى انخفاض درجات الحرارة، ورغبة أوروبا في تخفيض الاعتماد على الغاز الروسي، إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في دول أخرى بينها قطر، فضلاً عن رفع أسعار هذا الوقود.

ومع انتهاء فصل الشتاء، استخدمت بعض موانئ التصدير في الولايات المتحدة فترة تراجع مستوى الطلب وانخفاض الأسعار لتنفيذ أعمال الصيانة، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الأمريكي.

وحولت ثورة الغاز الصخري، علاوة على مليارات الدولارات من الاستثمارات في مرافق تسييل الغاز، الولايات المتحدة من مستورد صافٍ للغاز الطبيعي المسال إلى أكبر مصدر في أقل من 10 أعوام.

ومن المتوقع أن تدخل الولايات المتحدة سباقاً في مواجهة قطر من أجل الهيمنة على السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال في المستقبل.

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'بلومبيرغ': قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم