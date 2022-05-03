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لأول مرة في دولة عربية.. 'ابوظبي' تحتضن حفلا تأبينيا لقتلى كيان الإحتلال

لأول مرة في دولة عربية.. 'ابوظبي' تحتضن حفلا تأبينيا لقتلى كيان الإحتلال
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن تقيم سفارة الكيان الصهيوني في أبو ظبي حدثًا استثنائيًا تحت عنوان "إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي وقتلى الأعمال العدائية"، من خلال حفل تأبين يقام الليلة الثلاثاء لأول مرة في دولة عربية، على ما كشف موقع هيئة البث العبرية الرسمية "كان".

العالم - الإحتلال

يتبع..

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