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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: اي حكومة او قيادة فلسطينية لن تتسامح مع الاجراءات الاسرائيلية وعنصريته
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: القيادة الفلسطينية وقفت بوجه تسمية بعض الفصائل بأنها ارهابية ورفضت ذلك
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: القيادة الفلسطينية وقفت بوجه تسمية بعض الفصائل بأنها ارهابية ورفضت ذلك
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: نحاول بشتى الوسائل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: لدينا هدف يجتمع عليه الكل الفلسطيني لكن قد تختلف آليته
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: ملتزمون باجراء الانتخابات في كافة الاراضي الفلسطينية لكن الاحتلال منع اجراءها في القدس
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: كنا نأمل ان تحقق اتفاقية اوسلو اهدافها بتأسيس الدولة الفلسطينية ومراعاة القرارات الدولية
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: ناضلنا وقاومنا حتى وصلنا الى داخل الارض المحتلة بناء على اتفاقية كنا نأمل ان يلتزم الاحتلال بها
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: محاولة الاحتلال عزل المسجد الاقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا باءت بالفشل
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: ايران لم تتوان يوما عن تقديم دعمها للشعب الفلسطيني
سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: انزال علم الاحتلال من سفارة الكيان الصهيوني بطهران ورفع العلم الفلسطيني مكانه مكرمة من الإمام الخميني
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش
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