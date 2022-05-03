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سفيرة فلسطين لدى إيران سلام الزواوي: اي حكومة او قيادة فلسطينية لن تتسامح مع الاجراءات الاسرائيلية وعنصريته

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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