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متحدث القوات المسلحة اليمنية يعلن عن إسقاط طائرة تجسس صينية الصنع CH4 لسلاح الجو السعودي صباح اليوم بمديرية حرض في محافظة حجة

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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