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يحيى سريع: تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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