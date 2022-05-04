سلطات أربيل تعلن عن نزوح 700 عائلة جراء أحداث سنجار

العالم-العراق

وإثر الاشتباكات الأخيرة، نزحت "701 أسرة تتألف من 4083 شخصا لغاية الليلة الماضية وتوجهوا إلى محافظة دهوك" الواقعة في حدود منطقة كردستان العراق، كما أعلن حسين كلاري المدير العام لمديرية تنسيق الأزمات في وزارة داخلية كردستان خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء.



في الأثناء، قالت وزارة الهجرة في الحكومة الاتحادية إن "هذا النزوح وقتي، لأن... الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي" في سنجار. كذلك، قالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية إن قضاء سنجار بات "آمناً" و"لا توجد أي مظاهر مسلحة".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، استقرار الوضع بشكل تام في قضاء سنجار وإعادة فتح الطرق، فيما شددت على أن القوات الأمنية لن تسمح لأي طرف باستخدام السلاح أو وجود مقار حزبية في القضاء تعمل ضد الدولة.

وفي بيان الاثنين، قالت القوات الأمنية العراقية إن المقاتلين الايزيديين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى قرية سنوني في شمال سنجار، ونصب حواجز ومنع حركة المدنيين في تلك المنطقة، وإطلاق النيران، وقالت إن الجيش تعامل مع مصدرها.

وتتهم وحدات حماية سنجار الجيش في المقابل بأنه يريد السيطرة على منطقتهم وطردهم منها، في حين يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الايزيديين وحزب العمال الكردستاني من المنطقة.