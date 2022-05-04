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حماس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات منع رفع الأذان وتؤكد أن هذا إصرار على سياسة التصعيد والتهويد وقمع الحريات الدينية

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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