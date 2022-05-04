روسيا تعلق على مشروع العقوبات الجديدة ضدها

العالم - روسيا

ونقلت وكالة وكالة "سبوتنيك" عن قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لن أتحدث لفترة طويلة عن حزمة الطاقة والعقوبات الوشيكة، لكن أريد أن أقول إذا كانوا يريدون إيذاءنا حقًا، فدعهم يلغون أنفسهم".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "سنفتقدهم كثيرا".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن الخطوات المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن حزمة العقوبات التالية التي يعدها الاتحاد الأوروبي تتضمن رفض شراء النفط الروسي لمدة ستة أشهر ووقف استيراد المنتجات البترولية بحلول نهاية العام.

وقالت الصحيفة إن "ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة المبادرة اليوم الأربعاء ويمكن أن يتخذوا قرارًا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ومحور الحزمة هو اقتراح بأن تتوقف الدول الأعضاء في الكتلة عن استيراد النفط الخام الروسي لمدة ستة أشهر وعدم شراء المزيد من المنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام".