الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تعلق على مشروع العقوبات الجديدة ضدها

روسيا تعلق على مشروع العقوبات الجديدة ضدها
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

علقت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الأربعاء، على العقوبات الاقتصادية الدورية التي يعلن عنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

العالم - روسيا

ونقلت وكالة وكالة "سبوتنيك" عن قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لن أتحدث لفترة طويلة عن حزمة الطاقة والعقوبات الوشيكة، لكن أريد أن أقول إذا كانوا يريدون إيذاءنا حقًا، فدعهم يلغون أنفسهم".

وأضافت زاخاروفا قائلة: "سنفتقدهم كثيرا".

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن الخطوات المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن حزمة العقوبات التالية التي يعدها الاتحاد الأوروبي تتضمن رفض شراء النفط الروسي لمدة ستة أشهر ووقف استيراد المنتجات البترولية بحلول نهاية العام.

وقالت الصحيفة إن "ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة المبادرة اليوم الأربعاء ويمكن أن يتخذوا قرارًا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ومحور الحزمة هو اقتراح بأن تتوقف الدول الأعضاء في الكتلة عن استيراد النفط الخام الروسي لمدة ستة أشهر وعدم شراء المزيد من المنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام".

روابط ذات صلة

بايدن يقع في زلة لسان جديدة عن الأزمة الأوكرانية

نيجيريا: اهتمام روسيا ببناء خط أنابيب غاز في إفريقيا

موسكو تذكر الصهاينة بأمثلة تاريخية لإثبات "أكبر معادٍ للسامية هم اليهود"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفاة اول رئيس لجمهورية بيلاروسيا

روسيا تدمر محطات كهربائية ومنظومات "إس-300" اوكرانية

الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات ضد روسيا

"الجبهة المغربية" تدعو لفعالية احتجاجية ضد التطبيع الرياضي

شاهد.. حصار اسرائيلي علی غزة والضفة في ذكرى النكبة

روسيا تعلق على مشروع العقوبات الجديدة ضدها