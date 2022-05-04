روسيا تبدأ باقتحام مجمّع آزوفستال الصناعي في ماريوبول

العالم - الازمة الاوكرانية

لايزال مجمّع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الساحلية الإستراتيجية، كالعقدة في المنشار بالنسبة للقوات الروسية التي حتى الان لم تستطع السيطرة عليه بشكل كامل سواء عسكرياً أو عن طريق التفاوض، فبضعة الكيلومترات هذه لاتزال تؤجل إعلان موسكو للسيطرة الكاملة والرسمية على ماريوبول.

وسائل اعلام اوكرانية اكدت أنّ القوات الروسية بدأت باقتحام مجمع آزوفستال، واضافت أنّ عملية الاقتحام تتم بعد سلسلة من الضربات الجوية. في حين اكدت مصادر روسية أنّ فوج آزوف والقوات الأوكرانية استغلّوا التهدئة في منطقة آزوفستال لاتخاذ مواقع قتالية. واضافت بدء القوات الروسية عملية تدمير المواقع القتالية للكتيبة. واوضحت وزارة الدفاع الروسية أنّ مسلحي فوج آزوف والقوات الأوكرانية ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة آزوفستال، وأنّ القوات الروسية ترد على مواقع إطلاق النار.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا لمزيد من العمل من أجل إخراج الجميع من مجمّع آزوفستال. واضاف أنّ المفاوضات حققت أخيراً نتائج هامة، بينها عملية الإخلاء والتي بدأ بتنظيمها منذ فترة طويلة جداً. وأوضح أن الأمر تطلّب الكثير من الجهد. وتحوّل المجمع الضخم إلى بقعة مقاومة للقوات الاوكرانية، حيث تحصّن فيه آلاف المقاتلين والمدنيين على السواء، بحسب ما أعلنت كييف.

اما الرئيس الاميركي جو بايدن فقد طالب خلال زيارته موقعاً لإنتاج صواريخ جافلين المضادّة للدروع، الكونغرس بأنْ يقر بسرعة تمويلاً إضافياً بقيمة ثلاثة وثلاثين مليار دولار بهدف زيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة الجيش الروسي. واضاف بايدن أنّ الولايات المتحدة عملت على عدم حدوث انقطاع في تدفق المعدات إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب. وأتت هذه التصريحات بعد أنْ طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، وقف تزويد اوكرانيا بالاسلحة. من جانبه اكد وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن، أنّ روسيا تتعلم من أخطائها مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة. واوضح أنّ هذا الامر يحدد شكل المساعدات العسكرية التي ستقدمها الولايات المتحدة، وهو ما يشير الى أنّ جميع الاطراف يعمل على إطالة أمد الحرب في اوكرانيا.