الحدود البرية بين ايران والعراق مازالت مغلقة امام الزوار

العالم - ايران

وكان صادق الحسيني رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية قد زار العراق واجرى محادثات مع وزير السياحة العراقي دعا خلالها الى فتح حدود العراق البرية مع ايران في عيد الفطر حيث رحب الوزير العراقي بذلك وتقرر متابعة الموضوع.

من جانبه اكد حجة الاسلام صحبت الله رحماني مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة استعداد الجانب الايراني لبدء الرحلات البرية الى العراق موضحا ان ذلك سوف يتم فور فتح العراق حدوده البرية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وموافقته على ذلك.

وأعرب هذا المسؤول عن امله بأن يستجيب العراق لمسالة فتح الحدود البرية لسهولة تردد المواطنين الايرانيين وخاصة لزيارة الاربعين.

الجدير بالذكر انه بعد نحو عامين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا تم البدء بتسيير الرحلات الجوية لزيارة التعبات المقدسة في العراق قبل عدة اشهر مع الغاء التاشيرة الا ارتفاع سعر الكلفة جوا يشكل عقبة امام الكثير من المواطنين لزيارة العتبات المقدسة لذا ياملون بفتح الحدود البرية للتوجه الى الزيارة برا.