روسيا توقف امدادات الغاز الی بلغاريا وبولندا والسبب 'الروبل'

العالم - الازمة الاوكرانية

وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حذّر الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستقطع إذا لم تدفع بالروبل من حسابات روسية.

وعن هذا الموضوع، جاء في تغريدة علی حساب "دروب":"روسيا تقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا بولندا تستورد 40 % بلغاريا تستورد 75 % المفوضية الأوروبية تعترض على قطع الغاز عن الدولتين وتعتبره مخالف للعقود المبرمة وتقول ان لديها حزمة عقوبات سادسة، عجبا أوروبا تحرّمون على غيركم وتحللونه لكم هل الابتزاز قطع الغاز أم العقوبات.

وكتب فارس:"الأصل أن روسيا تقطع الغاز عن بولندا نهائياً كون بولندا هي رأس الأفعى في توصيل السلاح لأوكرانيا من الناتو وأمريكا".

وغرد "محمد العزام":"روسيا تقطع الغاز عن بولندا بلغاريا. وطبعا أوروبا قد تكون مستعدة لهذا القرار، وسوف تقطع استيراد الطاقة من روسيا. هل سيكون البائع هو الخاسر من فقدان السوق؟