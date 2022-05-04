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تشاهدون الليلة في بانوراما..

اقتحام الأقصى، المخاطر والتداعيات...مبادرة الأطار التنسيقي وإمكانية انفراج الأزمة العراقية

اقتحام الأقصى، المخاطر والتداعيات...مبادرة الأطار التنسيقي وإمكانية انفراج الأزمة العراقية
الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تأكيد فصائل فلسطينية أن اقتحام الأقصى من قبل المستوطنين غدا الخميس، لعب بالنار تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليته.

العالم - بانوراما

وأكدت فصائل المقاومة أن هذه الانتهاكات ستواجه برد فلسطيني لن يسمح بتنديس المقدسات وفرض سياسة الأمر الواقع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية في العراق تبنيه مبادرة وطنية شاملة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح التحالف في بيان له أن المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة مانحا النواب المستقلين حق تقديم مرشح لرئاسة الحكومة تتوفر فيه جميع المؤهلات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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