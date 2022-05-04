اقتحام الأقصى، المخاطر والتداعيات...مبادرة الأطار التنسيقي وإمكانية انفراج الأزمة العراقية

العالم - بانوراما

وأكدت فصائل المقاومة أن هذه الانتهاكات ستواجه برد فلسطيني لن يسمح بتنديس المقدسات وفرض سياسة الأمر الواقع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية في العراق تبنيه مبادرة وطنية شاملة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.



وأوضح التحالف في بيان له أن المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة مانحا النواب المستقلين حق تقديم مرشح لرئاسة الحكومة تتوفر فيه جميع المؤهلات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.